Entre os dias 24 e 27 de agosto, o Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral) promove o curso de capacitação de Policiais Militares (PMs) para atuar em Patrulhas Maria da Penha. A partir do curso, os policiais estarão habilitados para as peculiaridades do trabalho nas Patrulhas, as quais atendem ocorrências de violência doméstica e familiar, além de realizarem rondas nas casas de vítimas com medida protetiva de urgência.

Vale ressaltar que, o policiamento com as Patrulhas Maria da Penha completará dez anos de atuação no ano que vem e a Brigada Militar foi a pioneira no país nesta modalidade, servindo de exemplo para muitas capitais e estados, onde o serviço passou a ser implementado.

Em sua 16ª edição, o curso ocorre nas dependências do Centro Universitário Cenecista (Unicnec) e conta com a participação de 25 PMs do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) e do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT).

Foto: BM