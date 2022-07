PMs recebem treinamento pré-hospitalar

Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) receberam na tarde de segunda-feira (25), uma instrução de atendimento pré-hospitalar (APH). O curso foi ministrado pelo comandante da 1ª CIA, capitão Juliano Marques Araújo; o 2º sargento Gustavo Fischer e o soldado João Paulo Ianke.

A ação, realizada na sede do 8º BPM, em Osório, contou com a participação dos Policiais Militares (PMs) de Caraá e Santo Antônio da Patrulha. A instrução visa preparar os policiais para situações que envolvam militares feridos em combate, otimizando o tempo de socorro até a chegada ao hospital. Foi ministrado o uso correto do torniquete, dispositivo para a contenção de hemorragias em membros superiores e inferiores, aplicação do selo hemostático, usado em ferimentos na área do tronco e técnicas de extração e evacuação de colegas feridos.

Foto: BM

