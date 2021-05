Uma ação conjunta realizada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Brigada Militar (BM) na terça-feira (25), apreendeu 76 quilos de maconha. A droga foi localizada no interior de um automóvel Fiat Strada com placas de Biguaçu (SC). O veículo foi abordado quando trafegava pela RSC-101, no distrito de Passinhos, interior do município. O motorista do carro, um homem de 25 anos, foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM