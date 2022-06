Polícia apreende dois cães em situação de maus tratos

OSÓRIO – Em mais uma ação de combate ao crime de maus tratos contra os animais, a Polícia Civil (PC) apreendeu na última sexta-feira (10), em Osório, dois cachorros. O trabalho de fiscalização foi realizado em 11 locais e contou com a participação do médico veterinário do Canil Municipal.

Os animais estavam em situação de maus tratos e foram levados ao Canil, onde receberam tratamento. Os responsáveis pelos cães foram identificados e vão responder pelo crime de maus tratos contra animais, cujo a pena pode chagar a cinco anos de prisão.

Além das apreensões, também foram realizadas orientações e advertência aos demais tutores fiscalizados. De acordo com o delegado João Henrique Gomes, a partir da criação do cartório ‘Amigo dos Animais’ ações como esta estão sendo realizadas com maior frequência, visando inibir e reprimir a prática abusiva de maus tratos contra animais domésticos na cidade.

Em caso de suspeitas ou flagrantes de crimes contra animais a Polícia pede que a população denuncie, por meio do número de Whatsapp: (51) 999120-456.

Foto: PC

