Uma Operação conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar (BM) realizada na manhã desta quinta-feira (21), culminou na prisão de três pessoas, sendo duas mulheres e um homem. A ação ocorreu em uma residência localizada na Avenida Paraguassu, em Mariluz. No local foram apreendidos 107,9 quilos de insumos para produção de cocaína. Segundo o delegado Antônio Carlos Ractz Júnior, o material apreendido teria vindo de fora do Estado, por meio de transporte dos Correios.

A polícia informou que esta apreensão está relacionada a um laboratório de produção de cocaína, descoberto no último dia 10 desse mês, também no município do Litoral Norte. Ele funcionava na Avenida Caxias do Sul, na região central da cidade. Na época foram apreendidos 44 quilos da mesma substância apreendida nesta quinta. Um casal que estava no laboratório durante a ação foi preso. A investigação continua e segundo o delgado Ractz Jr, o próximo passo vai ser identificar os demais envolvidos no esquema.

FOTO: BM