Uma operação conjunta realizada no sábado (6), pela Brigada Militar (BM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), terminou com a prisão de dois homens e uma mulher por tráfico de drogas. As ações ocorreram na BR-290 (Freeway). Segundo a BM, os agentes do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM) e do 2o Batalhão em Áreas Turísticas (BPAT) conseguiram identificar os indivíduos em atitudes suspeitas em um posto de combustíveis, em Osório.

As viaturas da PRF foram acionadas e um veículo foi abordado no município de Santo Antônio da Patrulha. No interior do automóvel, um Honda Civic, foi apreendido R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais), sem procedência. O condutor do carro, de 46 anos de idade, foi preso. Ele possui antecedentes por tráfico, entre outros crimes.

Em outro trecho da Freeway, já na cidade de Glorinha, na região Metropolitana, outro veículo foi abordado. No Celta estavam um casal e uma criança de quatro anos de idade. Durante buscas no automóvel, os policiais conseguiram encontrar 27 quilos de cocaína. A droga estava escondida em um compartimento secreto, no porta-malas do carro. Diante dos fatos, o casal foi preso e a criança encaminhada aos cuidados do Conselho Tutelar.

OUTRA APREENSÃO

Após investigações, a polícia conseguiu chegar a residência de um dos presos. A casa está localizada na Rua Porto Alegre, na Praia da Cal, em Torres. Durante buscas no local, os agentes encontraram outros 36,1 quilos de cocaína escondidos dentro de uma geladeira. Ao todo, a BM e a PRF apreenderam nas ações 63,1 quilos de drogas.

Foto: BM