A Polícia Civil, juntamente com os agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), realizou na tarde de terça-feira (7), uma ação para apreender objetos que estariam sendo entregues na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO).

Durante as buscas foram apreendidos: três aparelhos celulares, cinco carregadores, oito fones de ouvido, cinco cartões de memória, 24 chips de telefonia móvel, quatro pendrives. Segundo a Polícia, os objetos estariam sido vendidos aos presos por um policial. Também foram apreendidos documentos que podem revelar suposta propriedade do policial investigado.

O agente foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, juntamente com sua advogada, onde foi submetido a interrogatório. Após ser ouvido, o policial foi liberado. A Polícia segue investigando o caso.

FOTO: Susepe

