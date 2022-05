Polícia apreende veículo furtado

OSÓRIO – Os agentes da Polícia Civil (PC) receberam a informação de que um automóvel teria sido furtado na tarde de domingo (22). Após buscas na região, os policiais conseguiram localizar o automóvel em frente a um ferro velho. No local, foi abordado um homem de 26 anos de idade, o qual foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

Segundo o delegado João Henrique Gomes, o indivíduo estaria desmontando o carro para vender as peças. Diante da situação, o criminoso foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência. Já o veículo, que já estava parcialmente desmontado, foi recolhido e, posteriormente, será devolvido ao proprietário.

Foto: PC

