OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) apreendeu na manhã da última quinta-feira (10), um adolescente de 17 anos de idade pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o delegado João Henrique Gomes, o menor, que já possuía antecedentes criminais, teve o mandado de apreensão expelido pela Justiça, o qual foi cumprido pelos policiais.

De acordo com o delegado, o jovem não ofertou resistência a apreensão. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, conduzido encaminhado e apresentado ao Juizado Especializado da Infância e Juventude do município.

Foto: PC

