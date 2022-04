Na manhã de sexta-feira (1), a Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Regional de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), deflagrou em Xangri-lá, uma Operação visando o combate ao crime de tráfico de drogas no Litoral Norte gaúcho.

Na ocasião, foi cumprido um mandado de busca e apreensão. No local foram apreendidas 284 porções de ecstasy, 144 gramas de maconha, aparelhos celulares, uma garrucha, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.007,00 (mil e sete reais). Um homem, de 29 anos de idade, que estava na casa, foi preso em flagrante. Após os atos de polícia judiciária, o preso foi recolhido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

Segundo o delegado Roland Short, a investigação faz parte de expediente policial que visa apurar o crime de tráfico de drogas sintéticas na região, tendo início por meio de diligências desencadeadas ao longo do último, a qual resultou na prisão em flagrante delito de outros indivíduos.

FOTO: PC

