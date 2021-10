Os agentes da Polícia Civil prenderam na manhã da última quinta-feira (14), um homem de 41 anos de idade pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu em flagrante, durante o cumprimento de um mandado de busca, em uma residência localizada na região central de Imbé.

No local foram apreendidos: diversas porções de maconha, duas balanças de precisão, um aparelho celular, três facas, entre outros objetos para preparo e embalo das drogas. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.912,25 (mil novecentos e doze reais e vinte cinco centavos).

Segundo o delegado Antônio Carlos Ractz Júnior, responsável pela ação, o preso foi ouvido na Delegacia de Polícia (DP) de Imbé e, posteriormente, conduzido a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde vai permanecer a disposição da Justiça.

Foto: PC

