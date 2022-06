Polícia Civil apreende R$ 20 mil em drogas

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC), por meio do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), realizou na tarde de segunda-feira (13), a apreensão de uma grande quantia em drogas. Ao todo, dois locais utilizados como pontos de tráfico foram revistados.

Conforme a Polícia, as ações, realizadas de maneira simultânea, foram efetuadas após denúncias de tráfico na cidade. Para o delegado Guilherme Dill, da 1ª Delegacia do Denarc, as apreensões em locais diferentes, mostra que as facções estão atuando de maneira dividida para evitarem “grandes perdas durante as ações policiais”.

Foram apreendidas 800 gramas de cocaína, além de balanças de precisão, munições calibre 45 milímetros, entre outros objetos, e uma quantia em dinheiro. Segundo o Denarc, o prejuízo estimado com o material apreendido é de cerca de R$ 20 mil. Um suspeito foi identificado e responderá a inquérito. A Polícia Civil segue com as investigações.

Foto: PC

