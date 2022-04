Polícia Civil combate comércio ilegal de cabos e baterias

A Polícia Civil (PC) deflagrou na última quarta-feira (20), uma Operação para combater o comércio ilegal de cabos e baterias praticado no Litoral Norte gaúcho. Ao todo, 13 estabelecimentos foram fiscalizados nos municípios de Osório e Tramandaí. Vale ressaltar que nenhuma irregularidade foi registrada.

Segundo o delegado Luciano Dias Peringer, esse tipo de crime acarreta “grande prejuízo para as empresas vítimas, especialmente as de telefonia, bem como para a população que fica desamparada do serviço”. Conforme o delegado, a Operação, denominada de Metal, é realizada permanentemente em todo o RS, com a participação de técnicos das empresas concessionárias que são alvo dos ladrões de cabos de cobre e baterias estacionárias.

Foto: PC

