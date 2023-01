Polícia Civil divulga primeiros números da Operação Verão

Durante os 30 primeiros dias da Operação RS Verão Total 2023, a Polícia Civil (PC) realizou operações policiais em pelo menos oito cidades do Estado. As ações estão vinculadas a dez Delegacias de Polícia do Litoral, Costa Doce e da região Centro-Sul. O balanço foi realizado pelo Departamento de Polícia do Interior (DPI).

No Litoral Norte ocorreu a Operação Snooker, em Arroio do Sal, que combateu os crimes de tráfico de drogas e receptação. Em Imbé, houve a Operação Albatroz, que combateu o tráfico de entorpecentes. Já em Osório, a ação foi de combate ao crime de homicídio. E em Torres, houve uma ação de urgência para elucidar suposto sequestro de duas pessoas.

Ao todo, foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão, que resultaram no recolhimento de variados tipos de materiais, como drogas (maconha, crack e cocaína), dinheiro, telefones celulares, veículos, computadores, balanças de precisão, armas, munições, entre outros objetos. No total, 400 policiais civis, entre delegados e agentes, participaram das atividades na primeira fase da Operação.

Além das ações policiais e do reforço no efetivo das Delegacias, a Polícia Civil também se fez presente por meio de atividades educativas, de promoção à saúde e à qualidade de vida. Desde o começo da Operação RS Verão Total, equipes multidisciplinares vêm promovendo rústica infantil, circuito de palestras do projeto Papo de Responsa, oficinas de educação para o trânsito, entre outras programações para o público presente nas praias gaúchas. A Operação Verão, que reforça os serviços e a atuação das forças de segurança do Estado no Litoral, segue até o mês de março.

FOTO: PC