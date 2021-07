A Polícia Civil realizou na quarta-feira (21), com auxílio dos agentes da Vigilância Sanitária, uma Operação a qual visa a fiscalização em casas geriátricas do Litoral Norte. Durante as vistorias, um dos estabelecimentos, localizado no bairro Nova Tramandaí, em Tramandaí, foi interditado. Conforme a Polícia, essa é a segunda vez que a clínica é autuada em menos de um mês.

Segundo o delegado Alexandre Souza, “o local apresentava irregularidades administrativas, como falta de alvará sanitário, inexistência de profissional de saúde responsável, além de terem sido localizados gêneros alimentícios com a validade vencida”, relatou o policial.

De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde, Victor Ilha, cinco pessoas com deficiência foram encontradas no local durante a Operação. Após, receberem atendimento médico, os pacientes foram entregues a familiares. Diante dos fatos, o proprietário do local foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência.