Polícia Civil fiscaliza venda de bebidas alcoólicas a menores

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) deflagrou no sábado (21), uma Operação para fiscalizar a venda de bebidas alcoólicas a menores na cidade. A ação, que contou com a participação dos agentes do Ministério Público (MP) e do Conselho Tutelar, ocorreu nos bares que iriam atender durante o Churrasco e Modão Festival, evento realizado dentro do Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva.

Logo da abertura dos portões, por volta das 16h, os agentes estiveram todos os estabelecimentos comerciais do evento informando acerca da proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores. Uma comunicação formal foi preenchida em cada local cientificando cada responsável acerca das medidas cabíveis caso fossem flagrados vendendo bebidas alcoólicas para menores.

Além do atendimento no plantão da Delegacia de Polícia (DP), equipes ficaram presentes durante todo o evento, que segui até o início da manhã de domingo (22). Foi registrada uma ocorrência por dano em veículo, no estacionamento do evento. Além disso, foi efetuada uma prisão em flagrante por embriaguez ao volante, sendo o condutor liberado após pagamento de fiança.

FOTO: PC