A Polícia Civil foi acionada na tarde de terça-feira (29/03), após receber denúncias de que um adolescente estaria realizando ameaças a estudantes de uma escola em Capão da Canoa, a qual não teve o nome divulgado. As informações foram dadas por quatro pais de alunos. Conforme a Polícia, o autor das ameaças teria divulgado nas suas redes sociais que mataria três colegas a facas por sentir-se vítima de bullying na escola.

Imediatamente, os policiais foram até a instituição de ensino, onde abordaram o jovem. Após revistarem a mochila do menor, os agentes encontraram uma faca. O adolescente de 16 anos de idade, foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, juntamente com os responsáveis. Após ser ouvido, o menor foi levado ao Ministério Público (MP) para as formalidades legais. O caso segue sendo investigado.

Foto: Júlia Bozzetto

