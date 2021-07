Polícia Civil investiga morte de empresário na região

O empresário Clóvis Antônio Speguen foi encontrado morto na manhã de domingo (25), dentro de sua residência localizada no bairro Indianópolis, em Tramandaí. Segundo a Brigada Militar (BM), o corpo foi encontrado por um amigo da vítima, o qual teria acionado a BM. Ao chegarem ao local, os Policiais Militares (PMs) encontraram o corpo com marcas de faca.

Conforme os PMs informaram, o crime trata-se de um latrocínio (roubo seguido de morte), visto que a caminhonete Hilux da vítima foi roubada. Além disso, também foram levadas duas televisões, um micro-ondas e o celular da vítima. Ainda segundo, os policiais, os bandidos teriam derrubado o portão da garagem da casa, que fica na Rua Arildes Coelho Filho, e saíram em direção ao bairro Humaitá.

Tito, como era conhecido, tinha 65 anos de idade e trabalhava no ramo da construção civil. O velório do empresário ocorreu na madrugada de segunda-feira (26), no CTG Gaúcho Litorâneo. Já o sepultamento ocorreu na tarde de ontem (segunda), no Cemitério Municipal de Tramandaí.

PRISÃO DE SUSPEITO

Após investigações, a Polícia conseguiu prender na madrugada de ontem (segunda-feira) o autor do crime. O indivíduo, de 28 anos, foi preso na localidade de Estância, em Tramandaí. No local também foi apreendido o carro da vítima. Segundo o delegado Alexandre Souza, o preso foi levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, para o registro de ocorrência.

Conforme o delegado informou, o homem teria confessado o crime durante depoimento. O preso ainda confessou ter matado o empresário a fim de trocar seus pertences por pedras de crack. Após o depoimento, o criminoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação