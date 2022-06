Polícia Civil prende assaltante

Um homem de 39 anos de idade foi preso na segunda-feira (20), pela Polícia Civil (PC), em Cidreira. Segundo o delegado Rodrigo Nunes, o indivíduo seria o autor de um roubo a uma residência, ocorrido na cidade no último dia 07/06. Segundo a vítima, uma mulher de 44 anos, ela estava dormindo em sua residência quando acordou com um forte barulho, momento em que foi surpreendida com a presença do indivíduo, o qual teria arrombado a porta da casa.

Ao avistar a mulher, o assaltante partiu em direção a ela, tapando sua boca e tentando lhe sufocar. Imediatamente, a vítima passou a esboçar reação e gritar por socorro. O criminoso ainda roubou o celular da mulher, antes de fugir a pé. Após investigações, a Polícia conseguiu localizar o suspeito, cumprindo o mandado de prisão preventiva contra ele.

O homem, que possuía diverso antecedentes por crimes contra o patrimônio, entre outros, foi levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi reconhecido pela vítima. Após registro de ocorrência, o criminoso foi conduzido ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

