A Polícia Civil (PC) deflagrou no início da noite de segunda-feira (1), uma Operação para cumprir mandados de busca e apreensão e prisão contra uma quadrilha responsável pelo crime de roubo de veículos e assalto a residências em todo o Litoral Norte gaúcho. Durante a ação, que contou com o apoio dos agentes da Agência Regional de Inteligência (ARI) do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) da Brigada Militar (BM), dois homens foram presos.

Segundo o delegado João Henrique Gomes, um dos presos tinha quatro mandados de prisão em aberto, emitidos pela Justiça, e estava foragido desde o ano de 2017. Os indivíduos já estavam sendo investigados pela polícia por envolvimento em diversos roubos a residências e de veículos, ocorridos nas últimas semanas não apenas na cidade, mas também em outros municípios da região.

Durante a ação foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo três revólveres calibre 38 milímetros, além de diversas munições, dois veículos utilizados nos crimes, uma porção de maconha, seis aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 9.137,00 (nove mil cento e trinta sete reais) e diversos objetos, os quais teriam sido roubados durante os crimes.

De acordo com Gomes, algumas vítimas foram até a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde reconheceram os pertences roubados. Em relação aos homens, o delegado João Henrique informou que após o registro da ocorrência, ambos foram encaminhados a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde vão permanecer a disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso.

