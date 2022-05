Polícia Civil prende cinco durante Operação Peruana

A Polícia Civil (PC) deflagrou na noite de quinta-feira (12), em Capão da Canoa, a Operação Peruana, com objetivo de combater o tráfico de drogas no Litoral Norte gaúcho. Segundo a Polícia, um grupo criminoso estaria importando drogas do Peru, daí o nome da Operação. De acordo com a delegada Sabrina Deffente, responsável pela 23ª Delegacia Regional da PC, as encomendas eram realizadas por mensagens de Whatsapp.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva. Além disso, um quinto homem foi preso em flagrante vendendo o material comprado do país sulamericano. Com ele foram apreendidas diversas porções de cocaína peruana. Todos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

