A Polícia Civil (PC) prendeu na tarde de terça-feira (15), um homem de 42 anos de idade acusado de ter matado a própria esposa. O crime teria ocorrido em 2006, no município de Osório. Após investigações, os policiais conseguiram localizar o criminoso, que estava foragido, e cumpriram o mandado de prisão.

De acordo com o delegado João Henrique Gomes, responsável pelo caso, o homem foi levado à Delegacia e, posteriormente, encaminhado à Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO).

OUTRAS PRISÕES

Também na terça, a Polícia prendeu em Tramandaí dois homens, de 20 e 23 anos de idade, respectivamente. Conforme o delegado Alexandre Souza, a dupla é acusada de tentar matar uma mulher, no bairro Humaitá. O crime aconteceu em maio do ano passado. Na ocasião, os indivíduos teriam entrado na residência da vítima, atirando.

Durante as investigações, ficou comprovado que a motivação do crime seria devido a dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Após ter sido expelido o mandado de prisão preventiva, os policiais conseguiram localizar a dupla em uma casa no bairro Indianápolis (também em Tramandaí), onde foram efetuadas as prisões. Após serem ouvidos na Delegacia, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

