OSÓRIO – Um homem de 59 anos de idade foi preso na cidade durante o cumprimento de uma ordem prisão preventiva realizada pelos agentes da Polícia Civil (PC). O preso foi levado à Delegacia de Polícia (DP) da cidade e, posteriormente, encaminhado ao presídio local.

Segundo o delegado João Henrique Gomes, o indivíduo vai responder por crime de violência doméstica e vulnerabilidade. Conforme o delegado, a ex-companheira do preso teria registrado uma ocorrência na delegacia. Durante o inquérito, foi deferida a medida de proteção de urgência, a qual foi descumprida pelo homem. Sendo assim, foi expelido o mandado de prisão, o qual foi efetuado na manhã de segunda-feira (14).

Foto: PC

