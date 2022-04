OSÓRIO – Os agentes da Polícia Civil (PC), juntamente com médico veterinário do Canil municipal, realizaram na tarde de quinta-feira (7), fiscalização em diversos locais supostamente envolvidos com a prática do crime de maus tratos contra animais domésticos. Segundo o delegado João Henrique Gomes, as ações partiram de denúncias recebidas pela Polícia.

Ao todo, 14 locais foram fiscalizados, sendo recolhidos seis cães em situação de maus tratos. Todos foram atendidos e encaminhados ao Canil da cidade. Nenhum dos donos dos animais foi encontrado no momento da ação. Entretanto, a Polícia já identificou os proprietários e realizou a intimação para se apresentarem na Delegacia para prestarem esclarecimentos.

Vale ressaltar que, após criação oficial do cartório ‘Amigo dos Animais’ diligências fiscalizatórias e de inspeções estão sendo realizadas com maior frequência, visando inibir e reprimir a prática abusiva de maus tratos contra animais domésticos em Osório. Conforme a Lei no 9.605/98, a qual regula e tipifica as condutas criminosas contra a fauna e a flora, a pena para esse tipo de crime pode chegar a cinco anos de prisão.

Foto: PC

