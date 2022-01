Atividades foram realizadas na Beira-Mar, na praia de Osório. – Foto: PC

OSÓRIO – Dando continuidade as atividades realizadas pela Polícia Civil (PC) no Litoral Norte gaúcho durante o verão, a praia de Atlântida Sul recebeu no sábado (8), a Minirrústica Infantil.

Inicialmente a criançada fez um alongamento e um aquecimento orientado por policiais com formação em Educação Física. Após a preparação dos pequenos atletas, foram realizadas diversas baterias de corridas, quando a criançada mostrou suas habilidades físicas correndo em um circuito preparado especialmente para elas.

Além da prova, foi realizada uma oficina de desenho com os pequenos, onde as crianças puderam desenhar e colorir figuras em uma cartilha desenvolvida pela instituição. Durante a ação, também foram distribuídos bonés e camisetas aos participantes. Já os pais e responsáveis receberam pulseiras de identificação para auxiliar na localização de crianças que porventura possam se perder de seus familiares.

