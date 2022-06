Polícia Civil realiza Operação Arca Especial

A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã de sexta-feira (27) a Operação Arca Especial, com o objetivo de combater crimes de crueldade contra animais, caça ilegal e tráfico de armas. Trinta mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 12 municípios do Estado, incluindo Osório e Santo Antônio da Patrulha, sendo sete pessoas presas e 16 armas apreendidas.

Além dos municípios do Litoral Norte, as ações foram realizadas em: Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Guaíba, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Vitória do Palmar, São Leopoldo e Teutônia.

A investigação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Nova Santa Rita e trata-se de uma edição especial da Operação Arca, que é uma operação especial e permanente contra crueldade de animais na região metropolitana. A ação com a participação de 155 agentes da PC, da Brigada Militar (BM), do Ibama e da ONG Reprass.

Nessa investigação específica, além da crueldade a animais, é investigado o tráfico de armas de fogo. Além disso, foram verificados vídeos com os animais silvestres abatidos. Em um dos vídeos, é mostrado cães comendo uma capivara viva que foi baleada, demonstrando tamanha crueldade.

A organização criminosa investigada comercializava, em grupos fechados e redes sociais, armas ilícitas (longas, revólveres, carabinas, pistolas e munições) destinadas principalmente à caça ilegal de animais silvestres e outros crimes, bem como praticavam a caça ilegal. Os policiais civis detectaram negociações em várias regiões do Estado, e um variado tipo de armamento.

Foto: PC

