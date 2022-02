OSÓRIO – Os agentes da Polícia Civil (PC) realizaram na manhã de quarta-feira (2), diversas ações de fiscalização para coibir o crime de mau trato aos animais. A operação, que também contou com a participação de veterinários do Canil Municipal, ocorreu após a Polícia receber denúncias do suposto crime.

Ao todo, 13 locais foram vistoriados, não sendo flagrado nenhum animal em situação de maus tratos. Nenhuma pessoa foi presa, sendo apenas realizadas orientaçõese advertência aos donos. Segundo o delegado João Henrique Gomes, a partir da criação do cartório ‘Amigo dos Animais’, na 1ª Delegacia de Polícia (DP) de Osório, diligências fiscalizatórias e de inspeções como essa, estão sendo realizadas com maior frequência, “visando inibir e reprimir a prática abusiva de maus tratos contra animais domésticos”.Conforme a Lei no 9.605/98, o crime de maus tratos contra animais domésticos prevê pena de até cinco anos de prisão.

O delegado Gomes ressalta a importância da população osoriense para que denuncie quando souber de um crime. A denúncia pode ser realizada de maneira anônima, por meio do Whatsapp: (51) 99912-0456 ou pelo fone 181.

Foto: PC

