Na semana passada, a Polícia Civil (PC) realizou no Litoral Norte gaúcha uma série de ações para combater o crime de maus tratos aos animais. Na tarde da última quinta-feira (17), em Osório, os policiais, com auxílio de veterinários do Canil Municipal, fiscalizaram oito locais da cidade. Os pontos foram definidos, após denúncias de moradores.

Conforme o delegado João Henrique Gomes, seis cães foram recolhidos apresentando sinais de maus tratos. Vale ressaltar que, os tutores e responsáveis pelos animais não foram localizados, mas já foram intimados para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia (DP).

OUTRA AÇÃO

Na tarde de quarta (16), a Polícia Civil já havia realizado ações de fiscalização na cidade de Tramandaí, nos bairros: São Francisco, Parque Humaitá, Parque dos Presidentes, Portelinha e São José. Foram apreendidos três cachorros em situação de maus tratos.

Segundo os veterinários, os animais estavam abandonados em um imóvel, viviam em uma garagem fétida, com urina e fezes. No pátio havia duas casinhas sujas, vasilhas de alimentação contendo fezes de ratos e balde com água esverdeada. Após a prévia avaliação do veterinário, constatando a situação de maus-tratos, os animais foram recolhidos e encaminhados para tratamento no Canil Municipal de Tramandaí.

Na ocasião, não havia nenhum responsável no local. Foi realizado contato com vizinhos que confirmaram a situação de abandono. Já nos demais endereços houve a orientação aos responsáveis para a melhora das condições de vida dos animais. A Polícia Civil instaurou inquérito a fim de responsabilizar os autores pelo crime de maus tratos, salientando que a pena para esse crime pode chegar até cinco anos de reclusão.

É válido destacar que, a Polícia Civil tem intensificado as ações de fiscalização nos municípios do Litoral Norte, visando inibir e reprimir a prática abusiva de maus tratos contra animais domésticos, não sendo descartada a possibilidade de novas ações como essas nos próximos dias.

Em Tramandaí, policiais encontraram animais em meio a fezes e urina de ratos.

FOTOS: PC

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some