A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Roubo de Veículos (DRV), em cooperação com a Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), deflagrou uma Operação Policial na última sexta-feira (11). As ações realizadas em Cidreira, Tramandaí e outras quatro cidades da Região Metropolitana do Estado, além de Florianópolis (SC), tiveram como objetivo combater uma organização criminosa investigada pelos crimes Lavagem de Capitais, Roubo e Furto de Veículos, Adulteração de Sinais Identificadores, Receptação e Uso de Documentos Falsos.

Ao todo, foram executadas 50 ordens judiciais, entre mandados de prisão, de busca e apreensão, sequestro de veículos e bloqueio de contas bancárias. As ordens judiciais foram deferidas pela 17a Vara Criminal do Foro Central da Capital, após parecer favorável emanado pela respectiva Promotoria de Justiça Especializada do Ministério Público Estadual.

Durante as ações de sexta, 13 pessoas foram presas, resultando em 17 pessoas presas no total da Operação. Dois veículos de luxo também foram apreendidos. De acordo com os delegados Rafael Liedtke, Marco Guns e Marcus Viafore, as investigações tiveram início há cerca de nove meses, quando um casal foi preso em flagrante no município de Cachoeirinha, na posse de seis veículos furtados/roubados e já clonados, além de documento de porte obrigatório falsificado.

A partir daí, as investigações policiais que se seguiram demonstraram a existência de um verdadeiro esquema criminoso, consistente na prática de furtos e roubos de veículos sob encomenda e na clonagem desses automóveis subtraídos (adulteração de seus sinais identificadores). Os lucros auferidos indevidamente pelos indivíduos com a prática desses delitos seriam divididos por todos integrantes da organização criminosa, de acordo com a tarefa realizada por cada criminoso no decorrer do intento delitivo.

A Operação Policial contou com essencial colaboração da Delegacia de Roubo de Veículos da Deic de Santa Catarina, coordenada pelo delegado Rodrigo Bortolini, que executou mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor de criminoso gaúcho residente na localidade de Ingleses, em Florianópolis, com ele tendo sido apreendido (por força de ordem judicial de sequestro) um veículo de luxo modelo BMW, X3, cor branca, avaliada em, aproximadamente cento e quarenta mil reais.

Fotos: PC