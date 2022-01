Polícia apreendeu cerca de 500 máquinas caça-níqueis, durante ações na região.

A Polícia Civil (PC) deflagrou na noite de quinta-feira (13), no Litoral Norte gaúcho, a Operação Resiliência. As ações, com objetivo de combater o crime de jogos de azar, foram realizadas nos seguintes municípios da região: Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Osório, Tramandaí e Xangri-lá.

A Operação visa apurar mais de 40 denúncias de locais onde existem máquinas caça-níqueis e jogo do bicho. A ação contou com a participação de 96 policiais civis, sendo utilizadas 23 viaturas. Ao todo, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, sendo apreendidos: dinheiro, aproximadamente 500 ceduleiras, celulares, HDs, pen drives, cartelas de bingo e outros objetos de interesse para investigação.

Foram presas pessoas, sendo elas levadas para a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente conduzidas ao sistema prisional. Todas vão responder pelo crime de jogos de azar. Conforme os policiais informaram, os funcionários dos estabelecimentos e clientes também foram ouvidos pelos policiais e depois liberados.

OPERAÇÃO RESILIÊNCIA – O nome da Operação vem da resiliência dos infratores em voltarem a cometer os crimes mesmo após a Polícia Civil fazer as batidas nos locais e apreender tudo o que encontra e, por outro lado, a resiliência das autoridades policiais seguirem com as ações para prender os mesmos bandidos.

Diversos objetos foram apreendidos durante Operação. – Fotos: PC

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some