Polícia combate crimes de jogos de azar

A Polícia Civil (PC) deflagrou na tarde de sexta-feira (20), a Operação Resiliência II. A ação visa combater os crimes de jogos de azar no Litoral Norte. Trinta e sete locais foram fiscalizados nos municípios de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Cidreira, Imbé, Osório, Palmares do Sul (Quintão), Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Tramandaí e Xangri-lá, sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão.

Ao todo, foram apreendidas 213 máquinas caça-níqueis, 24 placas-mãe, 40 microcomputadores, blocos de anotações dos jogos, uma máquina de cartão de crédito, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 5.276,00 (cinco mil duzentos e setenta e seis reais). Vale ressaltar que ninguém foi preso. Mas todos os locais foram fechados. Já os proprietários foram autuados e irão responder pelo crime de jogos de azar.

FOTO: PC