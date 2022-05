Polícia Federal cumpre mandado de busca na região

Na última quinta-feira (12), a Polícia Federal (PF) realizou a terceira fase da Operação Ad Sumus. Com o objetivo de combater os crimes de os crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Alegre e Xangri-lá.

Na capital, um homem de 21 anos foi preso em flagrante. Segundo a PF, o indivíduo estaria armazenando conteúdo com abuso sexual de crianças e adolescentes. Já no Litoral Norte foram apreendidos em uma residência três pendrives, dois HDs, um notebook e dois celulares. Todo o material foi levado para ser analisado.

OPERAÇÃO AD SUMUS

As investigações iniciaram em 2021, a parti de informações recebidas pelo Serviço de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia Infantil na Internet (Sercopi) da Polícia Federal. O nome dado à Operação remete à frase “aqui estamos” (em latim), a fim de passar a mensagem de que o monitoramento desse tipo de crime é constante pela PF.

Foto: PF

