A Polícia Federal (PF) deflagrou na última quinta-feira (17), a Operação Adsumus II. As ações têm objetivo de combater a pornografia infanto-juvenil internacional, realizada no RS, por meio da internet. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo um deles no município de Terra de Areia. Os outros ocorreram nas cidades Canoas, Gravataí, Porto Alegre e Viamão, todas na região Metropolitana.

Durante as buscas, foram apreendidos materiais de informática como HDs, celulares e pendrives, além de uma arma de fogo com documentação vencida. Segundo a PF, durante a Operação, um líder religioso foi preso em Gravataí por armazenar conteúdo de pedofilia. O nome dele não foi divulgado. Já na capital, a Polícia realizou buscas na casa de outro investigado. Vale ressaltar que o homem está preso desde 2016. Na época, ele foi detido pelo mesmo crime, durante uma investigação de injúria racial.

Foto: PF

