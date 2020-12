Um homem foi morto a facadas no sábado (5). O crime ocorreu na Rua Acelino Silva de Aguiar, no bairro Jardim Beira-Mar, na Zona Sul da cidade. Segundo a Brigada Militar (BM), a vítima, identificada como Sandro da Silva (39), foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. De acordo com o delegado Paulo Perez, há indícios de que o homicídio estaria relacionado com dívidas envolvendo drogas. A Polícia Civil está investigando o caso e já identificou um suspeito. Até o momento, ninguém foi preso.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook