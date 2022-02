Duas pessoas foram encontradas mortas na noite de terça-feira (1º), em uma residência localizada na Rua Vinte e Um, no município de Cidreira. Conforme a Brigada Militar (BM), os corpos foram encontrados parcialmente carbonizados e com sinais de violência, com marcas de agressão e disparos a tiros. Os Policiais Militares (PMs) informaram que foram acionados por volta das 21h e 20min, após vizinhos relatarem terem ouvido tiros vindos da casa.

As vítimas foram identificadas como André Luis Pereira, de 41 anos, e Elizandra dos Santos, de 35 anos. Segundo a Polícia, o casal não possuía antecedentes criminais. O delegado Rodrigo Nunes, responsável pelo caso, relatou que as vítimas haviam registrado diversos Boletins de Ocorrência (BOs) de ameaça contra outras pessoas.

Os corpos foram levados ao Departamento Médico Legal (DML) do Instituto Geral de Perícias (IGP) de Porto Alegre e o resultado dos exames está sendo aguardado. A Polícia Civil segue investigando o caso e até o momento não identificou nenhum suspeito de envolvimento com o crime.

OUTRA MORTE

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na madrugada de quinta-feira (3), em Imbé. Segundo a Brigada, moradores relataram que homens armados chegaram a uma residência, localizada na Rua 27, no bairro Harmonia, invadiram a casa e atiraram contra a vítima. Os policiais encontraram o corpo de Alef Gonçalves caído na sala com três ferimentos a tiros. A polícia não informou seu o morto possuía antecedentes criminais. O caso está sendo investigado.

