Um homem foi preso na tarde de quinta-feira (26), pela Polícia Civil. Segundo a Polícia, o indivíduo de 31 anos seria o responsável por ter agredido uma mulher com diversos golpes de faca. O crime ocorreu na madrugada de quinta, no apartamento da vítima, localizado no bairro São José, em Tramandaí. Já a prisão do agressor foi efetuada em uma pensão, na região central de Tramandaí.

O delegado Alexandre Souza relatou que o caso está sendo tratado como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), visto que no local onde o homem foi preso foram encontrados diversos pertences da vítima. A mulher, identificada como Fernandha Mendes, de 48 anos, segue internada no Hospital de Tramandaí, em estado grave.

O preso foi conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) do município, para o registro de ocorrência e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional, onde vai permanecer a disposição da Justiça.

Foto: PC