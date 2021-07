Na quinta-feira (1), os agentes da Polícia Civil (PC), Brigada Militar (BM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram uma Operação para combater o crime de abigeato. Durante uma ação realizada em Gravataí, na região Metropolitana, os policiais encontraram 17 bovinos em um local utilizado para cultos religiosos.

Os animais haviam sido roubados na madrugada de domingo (28/06), em uma propriedade de Terra de Areia. Também foram apreendidos dois caminhões, um deles que teria sido utilizado para o transporte dos animais. Dois homens foram presos e encaminhados ao sistema prisional. Já os bovinos foram devolvidos ao proprietário.

TRIO PRESO

Três homens foram presos na noite de quinta (1), em Mostardas. Segundo a PRF, o trio estava trafegando pela BR-101, abordo de uma Kombi branca. As prisões ocorreram após os policiais receberem informações de que indivíduos estavam utilizando o veículo para furtar gado na região.

Entre os indivíduos abordados estava um homem de 37 anos, com antecedentes por abigeato; um homem de 25 com passagens por homicídio e roubo, além de outro homem, de 35 anos de idade, sem antecedentes.

Durante a revista, os agentes encontraram um revólver calibre 38 milímetros com 15 munições e um facão, dentro do veículo. Conforme a PRF, o trio não soube explicar a procedência da arma, nem o que faziam de Kombi na região. Diante dos fatos, eles foram levados a Delegacia de Polícia (DP), para o registro de ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Além dessas prisões, a Brigada Militar (BM) realizou outras duas prisões por abigeato em menos de 15 dias. No dia 23 de junho, dois homens foram presos em flagrante na Estrada do Passo Fundo, no interior de Osório. Ambos foram presos pelos policiais, quando carneavam uma vaca. Partes do animal furtado foram encontradas no porta-malas de um veículo.

Foto: BM