OSÓRIO – Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizavam patrulhamento de rotina no final da noite de sexta-feira (18), quando avistaram um veículo em situação suspeita estacionado em um posto de combustíveis as margens da BR-101, próximo a base da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com auxílio da PRF, os policiais abordaram o automóvel, onde estavam um homem e três mulheres. Além deles, um outro homem, que estava parado as margens da rodovia, também foi abordado.

Durante buscas no carro, foram encontrados diversos produtos de higiene e limpeza, assim como brinquedos, roupas e sacolas de supermercados e lojas de departamento.

Conforme a BM, o quarteto chegou a relatar que os produtos haviam sido comprados de uma mulher na cidade de Torres. Porém, os policiais receberam informações que o material havia sido furtado de diferentes estabelecimentos localizados em Santa Catarina.

Diante dos fatos, as cinco pessoas foram presas e conduzidas, juntamente com os produtos apreendidos, até a Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência e, posteriormente, levadas ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça. Todos vão responder pelo crime de furto e receptação.

Foto: BM

