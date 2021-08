Um homem de 32 anos de idade foi preso na manhã de quarta-feira (4), no município de Paulo Lopes (SC). Segundo a Polícia Civil (PC), o indivíduo seria o responsável pela tentativa de homicídio contra um pastor da Igreja Universal. O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (2), no Centro de Capão da Canoa.

Após as investigações, a Polícia conseguiu localizar o autor do crime, o qual estaria fugindo em direção a Santa Catarina. Conforme o Chefe de Investigação Renato Toscani, foi feito um contato com a inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a qual informou que o investigado havia sido abordado e preso no Estado vizinho. O indivíduo foi levado a Delegacia de Polícia e, posteriormente conduzido ao sistema prisional, onde vai permanecer a disposição da Justiça.

O CASO

A Brigada Militar (BM) foi acionada no início da manhã de segunda-feira (2), após um homem ser ferido por golpes de faca. O crime ocorreu por volta das 7h, na garagem de um edifício residencial localizado na Rua Ubirajara, no Centro de Capão da Canoa. Segundo a BM, uma familiar da vítima, teria relatado que o homem havia sido agredido com sete golpes de faca.

O homem de 34 anos de idade, que atua como pastor na cidade, foi levado ao Hospital da cidade, o Santa Luzia. Após receber alta, o pastor foi levado para casa, onde segue se recuperando. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o motivo do crime. Vale ressaltar que o nome da vítima não foi divulgado.

Foto: PC