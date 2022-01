Prisão ocorreu na Beira-Mar de Capão da Canoa. – Foto: PC

A Polícia Civil (PC), por meio do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), prendeu na última quinta-feira (20), na Beira-Mar de Capão da Canoa, um empresário de Gravataí (na região Metropolitana). Segundo a Polícia, o homem, de 45 anos de idade, é um dos alvos de uma ofensiva contra o tráfico de drogas.

O indivíduo preso era o último suspeito de integrar o grupo ainda procurado pela investigação. A organização criminosa, com origem no Vale do Sinos, é apontada como responsável por distribuir maconha em grande escala para a Grande Porto Alegre.

Os agentes chegaram até o empresário, após dias de buscas no município do Litoral. O morador de Gravataí foi encontrado pelos agentes quando deixava um apartamento onde estava hospedado para permanecer na praia com familiares. Com prisão preventiva por tráfico e associação para o tráfico decretada pela Justiça, ele inicialmente se identificou em nome de outra pessoa, mas acabou admitindo quem era e foi detido.

O preso é proprietário de uma fábrica de móveis em Gravataí e participa de campeonatos de kart. Segundo o delegado Alencar Carraro, da 3ª Divisão de Investigação do Narcotráfico, o empresário se aproveitava dos treinos e competições para estabelecer relacionamentos com mais pessoas e obter novos compradores para os entorpecentes.

Até então, sem antecedentes policiais, o preso foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem não teve o nome divulgado em razão da Lei de Abuso de Autoridade. O empresário já havia sido ouvido pela polícia ao longo da investigação, mas negou que atuasse no tráfico de drogas. O delegado afirma, no entanto, que as provas obtidas ao longo da apuração apontam para o contrário. Durante a ação que resultou na prisão dele os policiais inclusive utilizaram um veículo que havia sido apreendido ao longo da apuração.

OPERAÇÃO OLD MAN II

A operação realizada no Litoral Norte foi chamada de Old Man II, isso porque uma primeira etapa já havia sido colocada em prática anteriormente. Em novembro de 2021, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Gravataí e Canoas, um casal de idosos, de 62 e 66 anos, foram presos. Com eles, foram apreendidos um revólver, com numeração raspada, dinheiro, munição, porção de entorpecentes e materiais para embalar drogas.

Antes, em junho do ano passado, já havia sido preso outro idoso de 60 anos em Gravataí, no bairro Morada do Vale III. Com ele foram apreendidos 81,5 quilos de maconha, R$ 17 mil, um revólver calibre 38 milímetros e munição. Também foram apreendidos na ação dois celulares. A partir dali a Polícia conseguiu aprofundar as investigações contra esse grupo criminoso, que seria responsável por fornecer as drogas para o preso.

Operação realizada em junho de 2021 apreendeu 81,5 quilos de maconha e R$ 17 mil em Gravataí. – Foto: PC

INDICIAMENTO

O inquérito sobre o caso foi encaminhado à Justiça ainda em dezembro de 2021, com o indiciamento de sete pessoas, que acabaram denunciadas pelo Ministério Público (MP). Ao todo, cinco pessoas foram presas durante as investigações. Entre eles, está o homem apontado como líder desta organização criminosa.

Atualmente preso no Presídio Central, o investigado de 35 anos havia sido detido em julho. Com antecedentes por tráfico de drogas, e outros crimes, ele é apontado pela investigação como uma liderança responsável por distribuir cerca de 40 toneladas de maconha anualmente na região Metropolitana.

Também foram indiciados os três idosos, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida. Segundo o delegado Carraro, uma das suspeitas é de que o grupo criminoso tenha tentado se usar do fato de serem idosos, que não despertariam a atenção da polícia, para dar seguimento às ações de tráfico.

A polícia indiciou ainda um homem de 36 anos, morador de Gravataí, com inúmeros antecedentes policias pela prática de tráfico de drogas e outro de 45 anos. Segundo o Denarc, as investigações contra o grupo criminoso continuam com foco no combate à lavagem de dinheiro.

