A Polícia Civil cumpriu na tarde de terça-feira (5), no município de Mostardas, o mandado de prisão contra um homem pelo crime de violência doméstica. Segundo o delegado Tiago Souza, o indivíduo já vinha sendo investigado desde que passou a realizar ameaças de morte contra a ex-companheira, após o término do relacionamento entre o casal.

Diante da situação, foi expelida uma medida de proteção contra o homem. No entanto, conforme Souza, poucos dias após a decisão judicial, o suspeito teria enviado diversas mensagens de texto para a vítima e, em seguida, a agrediu fisicamente em via pública, com tapas, puxões de cabelo, golpes na cabeça, além de ter rasgado suas vestes.

“A insistência do suspeito em descumprir determinação judicial colocando em risco a integridade física da vítima motivou o pedido de sua prisão preventiva como forma de preservação da vida e da ordem pública”, declarou o delegado Tiago. Ainda, de acordo com ele, o preso “responderá pelos crimes de ameaça, lesões corporais praticadas por razões da condição do sexo feminino e descumprimento de medidas protetivas de urgência, cujas penas somadas ultrapassam seis anos de prisão”.

