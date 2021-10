Uma mulher foi presa pela Polícia Civil (PC) na segunda-feira (27/09), em Balneário Pinhal. Segundo a Polícia, a presa teria agredido e ameaçado de morte a própria filha. Após o ocorrido a vítima acionou os policiais, que foram até a residência onde as duas moravam e efetuaram a prisão.

Em depoimento à Polícia, a filha disse que foi agarrada pelo pescoço e sofreu uma série de agressões como tapas, socos, empurrões e arranhões. Além disso, ela vinha sofrendo ameaças de morte por parte da mãe desde o último dia 24 de setembro.

De acordo com o delegado Rodrigo Nunes, a mulher tentou novamente agredir a filha na Delegacia. Ao tentar impedir as agressões, um policial acabou sendo mordido pela presa, que também causou lesões em si mesma. Conforme o delegado, a agressora é dependente de álcool e drogas. Ela foi levada ao sistema prisional, onde vai permanecer a disposição da Justiça e responder pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

Foto: PC

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some