Polícia prende suspeito de estuprar idosa

Um homem de 45 anos de idade foi preso por ser suspeito de ter estuprado uma mulher de 65 anos de idade. A prisão preventiva, realizada pela Polícia Civil (PC), com auxílio da Brigada Militar (BM), ocorreu na manhã de quarta-feira (3), em Arroio do Sal. Conforme o delegado Adriano Koehler Pinto, responsável pelo caso, o preso tem antecedentes pelos crimes de estupro e roubo registrados na cidade de Vacaria, na Serra gaúcha.

Segundo a Polícia, o crime teria ocorrido no último dia 24 de julho. Na ocasião, o suspeito teria invadido a casa da idosa armado com uma faca. Conforme depoimento da vítima, o homem chegou a ameaçar matá-la antes de praticar o estupro. O delegado Pinto contou que o indivíduo é amigo do ex-companheiro da idosa, o qual teria solicitado que ele matasse a mulher. “A vítima nos relatou que o suspeito disse que o pedido era para matá-la. Mas ele acabou ficando com pena e realizou só o estupro”, contou o delegado.

Após as investigações, foi decretado pela Justiça de Torres um mandado de prisão preventiva, o qual foi cumprido nesta semana. De acordo com Adriano, durante a ação, os policiais ainda realizaram buscas na residência do preso, no bairro Jardim Oliva, também em Arroio do Sal, onde foram apreendidos alguns objetos, incluindo um celular, que, segundo o delegado, irão auxiliar na conclusão do inquérito.

Em relação ao ex-companheiro da vítima, a Polícia segue investigando para ver se há envolvimento no crime. Vale ressaltar que a idosa possui uma medida protetiva contra ele. O delegado Adriano afirmou que a suspeita é de que o homem pode ter ordenado o crime, visto que não teria aceitado o término do relacionamento.

