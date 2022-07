Polícia realiza 3ª fase da Operação contra abigeato

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) deflagrou na tarde da última segunda-feira (27), a terceira etapa da Operação contra o crime de abigeato. A ação contou com a participação dos agentes da Brigada Militar (BM), da fiscalização da inspetoria veterinária estadual e da Vigilância Sanitária do município. Ao todo, oito agentes participaram da Operação, sendo utilizadas três viaturas.

O objetivo é orientar, fiscalizar e reprimir o crime de abigeato, a receptação de carne bovina furtada e crimes contra a relação de consumo em estabelecimentos comerciais na cidade. Foram fiscalizados quatro estabelecimentos comerciais, sendo identificadas apenas infrações administrativas, com expedição das regulares autuações.

Segundo o delegado João Henrique Gomes, a ação desenvolvida faz parte de uma estratégia e de um cronograma de enfrentamento organizado, visando reprimir e responsabilizar criminosos envolvidos em crimes de furto e receptação de gado. Conforme Gomes, o trabalho segue agora coletando dados para subsidiar investigações de expedientes policiais em andamento na Delegacia de Polícia (DP) da cidade. Novas ações como esta não estão descartadas.

Vale ressaltar que a pena prevista no código penal para quem furta gado é de reclusão de cinco anos, e quem compra carne bovina proveniente de furto pratica o crime de receptação, podendo ser responsabilizado com pena máxima também de cinco anos de prisão.

