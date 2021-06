Os agentes da Polícia Civil (PC), com auxilio de um médico veterinário do Canil da prefeitura, realizaram na última quarta-feira (26/05), uma ação para combater os crimes de maus-tratos contra animais no município. O trabalho foi realizado a partir de denúncias que chegaram a PC.

Vale lembrar que a cidade conta com um cartório especializado para esse tipo de delito, assim como outros municípios da região, as quais Delegacias possuem o selo de ‘Delegacia Amiga dos Animais’. Segundo o delegado João Henrique Gomes, após a implementação do cartório, os policiais têm realizado diversas aços, visando reprimir e inibir a prática de crimes contra animais, principalmente domésticos.

Durante a ação realizada na última quarta, os policiais resgataram um cachorro que estava sendo mal tradado. Após ser atendido, ele foi levado para o Canil da cidade, onde vai permanecer até ser adotado. Já os proprietários do animal foram autuados e vão responder pelo crime. A pena prevista pode chagar a cinco anos de prisão. No caso de flagrar algum ato de maus-tratos aos animais denuncie a Polícia Civil, por meio do Whatsapp, (51) 99912-0456.

Foto: PC