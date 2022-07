Polícia realiza ações de combate a maus-tratos contra animais

Na sexta-feira (1), os agentes da Polícia Civil (PC) resgataram um cachorro e um cavalo em situação de maus-tratos. Os animais foram encontrados durante Operação realizada em diferentes locais de Osório. Os proprietários não foram encontrados, mas, segundo o delegado João Henrique Gomes, já foram acionados e intimados a comparecer na Delegacia de Polícia (DP) para prestarem esclarecimentos sobre o crime.

Antes disso, na noite de quarta (29/06), uma mulher já havia sido presa em flagrante pela Brigada Militar (BM) na cidade de Tramandaí pelo crime de maus-tratos aos animais. De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) da Patrulha Ambiental (Patram) foram até uma casa, a qual funcionava como um canil.

No local foi encontrado um cão morto e outro muito magro. Ainda segundo a Brigada, o local estava infestado de fezes, com ração espelhada em meio aos dejetos. Diante da situação, a proprietária do canil foi presa e conduzida a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência. Já o animal vivo foi resgatado e encaminhado ao Canil da cidade para receber tratamento.

Em Tramandaí, brigadianos encontram cachorro em meio a fezes. – Foto: Patram

