Polícia realiza fiscalização contra maus tratos a animais

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) deflagrou na tarde de quinta-feira (12), mais uma Operação no combate ao crime de maus tratos aos animais. Com auxílio do Veterinário do Canil Municipal, os policiais estiveram em dois locais, em diferentes pontos da cidade. As ações ocorreram após denúncias (de maneira anônima) recebidas pela PC, por meio do Whatsapp: (51) 98464-3606, feitas por moradores locais.

Segundo o delegado João Henrique Gomes, não houve flagrante de maus tratos e, portanto, nenhum animal precisou ser recolhido. Entretanto, os tutores dos pets foram orientados e advertidos com relação aos cuidados de alimentação, hidratação e higiene necessários, principalmente no Verão. Vale ressaltar que, conforme a Lei 9.605/98, “condutas criminosas contra a fauna e a flora” tem pena prevista de até cinco anos reclusão. Em caso de suspeita, denuncie no número: (51) 98464-3606.

RECOLHIMENTO DE CÃES

Durante as ações, os agentes encontraram dois filhotes de cachorros na RST-101. Conforme a Polícia, os animais teriam sido abandonados na rodovia, próximo a Lagoa da Santinha. Eles foram tratados e levados ao Canil Municipal, onde permanecerão até que sejam adotados.

Foto: PC