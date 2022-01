Estradas estaduais vão estar com restrições durante feriados de final de ano. – FOTO: CRBM

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) intensificará o policiamento ostensivo rodoviário, nas rodovias estaduais em todo o Estado. O objetivo é desestimular a prática de infrações, proporcionando aos usuários das rodovias estaduais segurança e fluidez no trânsito, mesmo com aumento significativo do fluxo de veículos que historicamente ocorre nas festividades do Natal e Ano Novo.

As ações serão voltadas na fiscalização com abordagens, inibindo às infrações de trânsito, além da embriaguez ao volante, e outras atitudes perigosas, como a ultrapassagem em local proibido e tudo o que pode ocasionar acidentes fatais ou não. Para reprimir o excesso de velocidade, os policiais militares também farão emprego do radar móvel no período noturno, a fim de evitar condutas indevidas.

A expectativa é que haja um aumento no fluxo de veículos em todo o RS, principalmente na manhã e tarde da sexta-feira (24), no domingo (26), durante a tarde e noite, e a partir da manhã e tarde do dia 31/12, além da tarde e noite do dia 02/01. O CRBM informa que não há previsão do quantitativo de movimento, mas será empregado efetivo suficiente para atuar e fiscalizar.

RESTRIÇÕES DE TRÁFEGO

Não poderão transitar nos trechos rodoviários estaduais de pista simples, veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares: 2,6 metros de largura; 4,4 metros de altura; 19,8 metros de comprimento ou 57 toneladas de peso total bruto.

DIAS E HORÁRIOS DE RESTRIÇÕES

24/12/21 (sexta-feira) 14h às 22h 25/12/21 (sábado) 6h às 12h 26/12/21 (domingo) 16h às 22h 31/12/21 (sexta-feira) 14h às 22h 01/01/22 (sábado) 6h às 12h 02/01/22 (domingo) 16h às 22h

Dicas de segurança

• Antes de viajar, faça revisão no seu veículo;

• Verifique se seus documentos pessoais e do veículo estão regularizados;

• Use o cinto de segurança e respeite a sinalização;

• Respeite o limite de velocidade;

• Não dirija sob o efeito de álcool ou de substância entorpecente;

• Não utilize aparelho celular ao volante.

TRABALHO NAS RODOVIAS FEDERAIS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também reforçará as operações e o policiamento nas rodovias federais do Estado durante o final do ano. As ações fazem parte do Programa Rodovida, o qual foi iniciado em dezembro e vai seguir até 06/03 de 2022.

É um programa que integra órgãos envolvidos com a segurança no trânsito em todo o país, para intensificar ações preventivas e educativas, objetivando a redução do número de mortos e feridos, além da coleta de dados para subsidiar o planejamento de operações futuras.

Segundo a PRF, nos domingos após o Natal e o Réveillon há tendência para congestionamentos, principalmente nas BRs 290 (Freeway), 101, 116 e 386, no sentido interior-capital. Mais informações podem ser encontradas em: www.gov.br/prf/pt-br/seguranca-viaria/restricao-de-tragego.

Trabalho da PRF vai ser intensificado em estradas que ligam ao Litoral Norte. – Foto: PRF

