Polícia resgata animais em situação de maus tratos

A Polícia Civil (PC) tem intensificado nas últimas semanas o combate ao crime de maus tratos contra os animais. Na manhã de segunda-feira (11), os policiais, com auxílio dos agentes da Vigilância Sanitária, resgataram dois cachorros em uma residência no bairro Parque Antártica, em Capão da Canoa.

Conforme o comissário de Polícia Renato Toscani, os cães estavam acorrentados em um local muito sujo e sem comida. Os animais estavam muito magros e pelo menos a uns 10 dias sem comer”, afirmou. Os cachorros foram recolhidos e levados ao Canil Municipal de Capão, onde receberão tratamento e, posteriormente, serão colocados para adoção.

Os responsáveis pelos animais não estavam na casa durante a ação. Mas, conforme a Polícia, eles já foram identificados e responderão pelo crime de maus tratos aos animais.

OUTRA AÇÃO

Na última sexta (8), a PC já havia prendido um homem por maus-tratos contra dois cavalos. Os policiais receberam informações sobre o roubo de animais no Parque de Eventos Jorge Dariva, em Osório. Imediatamente, os agentes foram até o local, onde flagram o suspeito e seis menores colocando os animais em uma carroça.

O homem foi preso em flagrante. Ele foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. Cinco adolescentes foram encaminhados aos cuidados do Conselho Tutelar. Já uma criança, de oito anos de idade, foi levada aos responsáveis. Os cavalos foram para o Curral Municipal de Osório, onde receberam tratamento.

