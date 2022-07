Polícia resgata cães em situação de maus tratos

Dando continuidade nas ações de combate aos maus tratos contra animais, a Polícia Civil deflagrou na manhã de terça-feira (19), uma nova ação de fiscalização em Osório. Ao todo, foram fiscalizados nove locais em diferentes pontos da cidade. O trabalho contou com o auxílio do médico veterinário do Canil Municipal.

Dois cachorros foram resgatados em situação de maus tratos. Os tutores e responsáveis pelos animais não foram localizados. Porém, eles já foram acionados para prestar depoimento na Delegacia de Polícia (DP) da cidade e irão responder pelo crime. Já os animais foram tratados e levados para o Canil da cidade.

Segundo o delegado João Henrique Gomes, a partir da criação oficial do cartório ‘Amigo dos Animais’, diligências fiscalizatórias e de inspeções estão sendo realizadas com maior frequência, visando inibir e reprimir a prática abusiva de maus tratos contra animais domésticos. Novas ações como essa não estão descartadas.

Vale ressaltar que a Lei 9.605/98, que regulamenta e tipifica as condutas criminosas contra a fauna e a flora, pena de até cinco anos de prisão em casos de maus tratos contra animais domésticos (cães e gatos). A população pode ajudar, realizando denúncias para o Whatsapp: (51) 99912-0456.

FOTO: PC

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some